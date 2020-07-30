Kuşadası’nda trafik kazası: 1 yaralı

"Daha dün gibi..."

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın’ın Kuşadası ilçesi’nde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 23.00’da Ege Mahallesi Tütüncüler kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Miloslava S.'nin kullandığı 35 TVR 97 plakalı otomobil ile Onur N. yönetimindeki 09 BM 067 plakalı motosiklet kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Onur N. yaralandı. Onur N., 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.