Baykuş yavrusu özgürlüğe kanat çırptı Yaralı baykuş yavrusu, 1 aylık tedavisinin ardından doğal yaşama bırakıldı

Kuşadası’nda bir belediye çalışanı tarafından bulunan yaralı baykuş yavrusu, 1 aylık tedavinin ardından doğal yaşama bırakıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü’nde çalışan Özgür Şahin bir ay önce “Kukumav “ cinsi yaralı bir baykuş yavrusu buldu. Bu konudaki çalışmalarıyla bilinen Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD)’ne haber vermesinin ardından, EKODOSD yetkilileri inceleme yaparak, yaralı baykuşu teslim aldı. Yaklaşık 1 ay boyunca EKODOSD üyeleri tarafından bakımı yapılan ve beslenmesi sağlanan baykuş yavrusu, uçabilir ve kendi kendine beslenebilir düzeye geldiği için, son kontrolleri yapılarak doğal yaşama salındı.

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