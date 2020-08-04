Efeler Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi “İmamköy Piknik Alanı kapatılacak”

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İmamköy’de başlayan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın sonrasında İmamköy Piknik Alanı'nın kapatılacağını duyururken, yangında mağdur vatandaşlara destek olacaklarını belirtti.

Efeler Belediye Meclisinin Ağustos Ayı Olağan Toplantısının birinci oturumu bugün Nevzat Biçer Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, İmamköy’deki yangın sonrası yapılacak fidan bağışı ve İmamköy Piknik Alanı’nın kapatılması günün dikkat çeken maddeleri oldu.



“YKS birincisine 5 bin TL ödül”

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 1’i gündem dışı olmak üzere 9 gündem maddesi görüşüldü. 2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Türkiye genelinde 1. olarak Efeler’i ve Aydın’ı gururlandıran Halit Oğuz Serçe’ye eğitim ve öğretim giderlerine destek olmak ve başarısını ödüllendirmek amacıyla belediye bütçesinden en az 5 bin TL ödül verilmesi oy birliği ile kabul edildi.



“Piknik alanı kapatılacak”

İmamköy’de başlayan yangın ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Atay, yangının söndürülmesi için emeği geçen ve büyük zorluklarla bölgede çalışan Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve Efeler Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerine teşekkür etti. İmamköy Piknik Alanı ile ilgili aldıkları kararı açıklayan Başkan Atay; “Yangının Efeler Belediyesi’ne ait piknik yerinden çıktığına dair bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Efeler Belediyesi’ne ait piknik yerinde herhangi bir yangının çıkması mümkün değil. Hiçbir yerde yangın izi yok. Ancak yakınındaki bir arazi farklı amaçlarla kullanılıyor. Bu konuda jandarma ile görüştük. Bu nedenle piknik yerimizi kapatıyoruz. Seneye tekrar açacağız” dedi.



“Mağdur olan üreticilere zeytin fidanı dağıtılacak”

Gündemin dikkat çeken bir diğer maddesi ise yangında birçok zeytin ağacını kaybeden üreticiler ile ilgili alınan destek kararı oldu. İmamköy’de çıkan yangın sonrası 140 hektar zeytinliğin yok olması sebebiyle üreticilere destek olmak amacıyla Efeler Belediyesi tarafından mağdur üreticilere ücretsiz zeytin fidanları dağıtımı oy birliği ile kabul edildi. Emirdoğan’da da yangın çıktığı ifade eden Başkan Atay; “Aldığımız son dakika bilgisine göre Emirdoğan’da da yangın çıkmış ve evler boşaltılmış. Sadece zeytin fidelerinin dağıtılması değil, belediye olarak yapabileceğimiz bütün destekleri yapacağız” dedi.



Cenaze işlemleri için yurt içinde cenaze nakillerinde kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisi’nden 1 adet çift kabinli 4 tabut kapasiteli kapalı ve soğutuculu cenaze nakil aracının satın alınması ile ilgili gündem maddesi görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.

Maddelerin görüşülmesinin ardından Başkan Atay, 6 Ağustos Perşembe günü saat 11.00’de tekrar toplanmak üzere oturumu kapattı.

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