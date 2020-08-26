Fikri Sağlar’dan Başkan Günel’e övgü dolu sözler “ Kuşadası, Ömer Günel ile değişimin merkezi olmuş “

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fikri Sağlar’dan Başkan Günel’e övgü dolu sözler “ Kuşadası, Ömer Günel ile değişimin merkezi olmuş “

İHA

Eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar, bir gazetede de yayınlanan ve Türkiye eğitim sistemini ele aldığı köşe yazısında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Sağlar, Kuşadası Belediyesi'nin kentte okumayı özendiren ciddi çalışmalar yürüttüğüne de dikkat çekti.

Fikri Sağlar’dan Başkan Günel’e övgü dolu sözler “ Kuşadası, Ömer Günel ile değişimin merkezi olmuş “

Eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar, bir gazetede de yayınlanan ve Türkiye eğitim sistemini ele aldığı köşe yazısında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’den övgü dolu sözlerle bahsetti. Sağlar, Kuşadası Belediyesi’nin kentte okumayı özendiren ciddi çalışmalar yürüttüğüne de dikkat çekti.
Türkiye’de sosyal demokrat siyasetin önemli isimlerinden KültürTurizm ve Devlet eski Bakanı Fikri Sağlar, ulusal bir gazetede çıkan köşe yazısında, Kuşadası’na geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirdiği ziyaretini kaleme aldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Toplumsal Yayın Grubu iş birliğinde düzenlenen Kuşadası Kitap Fuarı’na katılmak üzere ilçeye gelen Sağlar, çağdaşlığı yakalamakta kararlı bir yerel yönetimle karşılaştığını ifade etti. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in kısa zamanda çok önemli işler yaptığını belirten Sağlar, başarının altında CHP ilçe Başkanı Mehmet Gürbilek ve yönetiminin büyük katkısı olduğunu kaydetti.
Okumayı özendiriyorlar
Köşe yazısında, kitaplarını imzalamak için katıldığı Kuşadası Kitap Fuarı’nı oldukça faydalı bulduğunu belirten Sağlar “Çağdaşlığı yakalamakta kararlı CHP’li Belediyeler kentlerinde kitap fuarları düzenliyorlar. Okumayı özendiren çok önemli faaliyetler yapıyorlar. Çok da iyi yapıyorlar. Pazar Günü Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in 1929 Ağustos günlerinde gerçekleştirdiği Kuşadası Kitap Fuarı’na katıldım. 22 yayınevi, 40 yazarın katıldığı ve binlerce kitabın okuyucuyla buluştuğu başarılı bir fuardı. Fuar alanı akşam saatlerinde çok canlı ve bir o kadarda heyecanlıydı. Özellikle gençler önlerine gelen bu fırsatı değerlendirmek için adeta telaşla stantlar arasında dolaşıyor, kitap seçiyorlardı. İmza sırasında yaptığım söyleşilerde Covid19’un tek yararının kitap okuma fırsatını oluşturduğunu söylediler. Fuar alanında Covid ile ilgili tüm önlemler alınmış ve herkes de kurallara tam uyum sağlamıştı” ifadelerine yer verdi.
Arı gibi çalışıyorlar
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in kısa zamanda çok başarılı işler yaptığına dikkat çeken Sağlar, “Kuşadası’nın çehresi değişmiş. Başarının altında CHP ilçe Başkanı Mehmet Gürbilek ve yönetimi ile Kadın kolları ve gençlik kollarının emeği var! Daha da önemlisi, başkanlar ve tüm parti örgütünün kucaklaşarak uyumlu bir çalışma içine girmeleri başarının nedeni olmuş! Günel’in egosu yok. Zeki ve ne yapacağını bilen bir yapıya sahip. Örgüte saygılı. Onlar olmadan başarılı olmasının mümkün olmadığının farkında. Ortak akla inanıyor. İyi bir kadro kurmuş. Arı gibi çalışıyorlar” cümlelerini kullandı.
Parti ve belediye uyumu kazandırıyor
CHP İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek’in kişilikli duruşu ve parti ilkelerinden taviz vermeyen kararlılığıyla Kuşadası için çaba gösterdiğini ifade eden Sağlar köşe yazısına şöyle devam etti: “Amaçlar aynı olunca birlikte çalışmaktan keyif aldıklarını görüyorsunuz! Kuşadası’nda görev yapanlar sorumluluklarını bilerek dominant olmaya çalışmıyorlar. Uyumlu olmak, birlikte karar vermek ve yönetmek güçlerin birleşmesine, karşılıklı saygı da başarının oluşmasına neden oluyor. Diğer belediye başkanları bu gerçeği görebilse CHP Türkiye’de alternatifsiz iktidar olur”
“Tüm hemşerilerine maske dağıtmışlar”
Kuşadası Belediyesi ile CHP İlçe Örgütü’nün pandemi dönemini çok iyi şekilde yönettiklerinin altını çizen KültürTurizm ve Devlet eski Bakanı Fikri Sağlar yazısını şu şekilde tamamladı: “Salgında ilk maske üretimini Kuşadası CHP örgütü yapmaya başlayınca, Belediye Başkanı Günel üretime katkı sunarak tüm hemşerilerine maske dağıtmış. Hem de belediyeye müthiş bir tasarruf sağlayarak. Başkan Günel ve CHP örgütü Kuşadası’nda ihtiyaç sahiplerinin tüm taleplerini karşılamış, kira yardımı, gıda yardımı yapılmış, belediye gayrimenkullerindeki kiracıların 3 aylık kira borçlarını silmiş”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polisin kovalamaca sonucu yakaladığı şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Polisin kovalamaca sonucu yakaladığı şahıs tutuklandı
Başkan Günel’den Muharrem ayı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Günel’den Muharrem ayı mesajı
Büyükşehir Belediyesi'nden minibüs esnafına hijyen kiti desteği
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi'nden minibüs esnafına hijyen ...
Efeler’de ulaşım ağı yenileniyor
YEREL HABERLER Efeler’de ulaşım ağı yenileniyor
AK Partili Yavuz’un Malazgirt Zaferi mesajı
YEREL HABERLER AK Partili Yavuz’un Malazgirt Zaferi mesajı
Söke’de Kara Leylek acımasızların kurbanı oldu
YEREL HABERLER Söke’de Kara Leylek acımasızların kurbanı oldu
Sıcaktan bunalan domuzun deniz keyfi
YEREL HABERLER Sıcaktan bunalan domuzun deniz keyfi
Otizmli çocuklar 30 Ağustos Zafer Bayramı için pedal çevirdi
YEREL HABERLER Otizmli çocuklar 30 Ağustos Zafer Bayramı için pedal ...
Bozdoğan’da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor 60 kişide Kovid-19 tespit edildi
YEREL HABERLER Bozdoğan’da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor 60 ...
Korona virüs’e karşı Didim’de sıkı önlem
YEREL HABERLER Korona virüs’e karşı Didim’de sıkı önlem
CHP’li vekil Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına destek verdi CHP'li Hamzaçebi: “Oruç Reis Akdeniz’de devam etmeli”
YEREL HABERLER CHP’li vekil Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına destek ...
Didim’de 31 Eylül'e kadar mangal yakmak yasak
YEREL HABERLER Didim’de 31 Eylül'e kadar mangal yakmak yasak
AK Partili Savaş; “Malazgirt Zaferi Anadolu’nun kapılarına bizlere açan zaferdir”
YEREL HABERLER AK Partili Savaş; “Malazgirt Zaferi Anadolu’nun ...
Başkan Kaplan ekibiyle asfalt çalışmasına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Kaplan ekibiyle asfalt çalışmasına katıldı
ADÜ öğretim üyesinin projesi desteklenmeye değer bulundu
YEREL HABERLER ADÜ öğretim üyesinin projesi desteklenmeye değer ...
Film gibi kovalamaca sonucu yakalanmıştı, adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Film gibi kovalamaca sonucu yakalanmıştı, adliyeye ...
Nazillisporlu Mehmet Ersavaş'tan en anlamlı imza
YEREL HABERLER Nazillisporlu Mehmet Ersavaş'tan en anlamlı imza
Toprakta kurutma aflatoksine neden oluyor
YEREL HABERLER Toprakta kurutma aflatoksine neden oluyor
Cincin Karpuzu’nu klipli tanıtım
YEREL HABERLER Cincin Karpuzu’nu klipli tanıtım
AK Partili Yavuz, “Başkan Erdoğan, aldığı karar ile yerel kalkınmanın önünü açmıştır”
YEREL HABERLER AK Partili Yavuz, “Başkan Erdoğan, aldığı karar ile ...
Kuşadası Kaymakamlığı’ndan şok korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Kuşadası Kaymakamlığı’ndan şok korona virüs denetimi
Başkan Atabay, “Kentimizin yaşam kalitesini arttıracağız”
YEREL HABERLER Başkan Atabay, “Kentimizin yaşam kalitesini ...
Bu ilçede düğünlere katılanların T.C. kimlik numaraları kaydedilecek
YEREL HABERLER Bu ilçede düğünlere katılanların T.C. kimlik ...
Balat Mahallesi’nde halk toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Balat Mahallesi’nde halk toplantısı yapıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X