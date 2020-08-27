ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavları'na hazırlanıyor

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Spor Bilimleri Fakültesi, salgın önlemleri ve Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan teknolojik uygulamalar ile özel yetenek sınavları için hazırlanıyor.

ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavları, 14 Eylül 2020 tarihleri arasında düzenlenecek. Bu yıl 5 bin öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilecek olan organizasyonda Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan birçok teknik uygulamaya yer verilecek. Sınav hazırlığı için düzenlenen kurslar aday öğrencilerin yoğun ilgisi ve katılımı ile başladı.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Reşat Kartal, bu yıl örneği görülmemiş bir başvuru aldıklarını ve yaklaşık 5 bin öğrencinin özel yetenek sınavlarına gireceğini ifade etti. Kartal, benzeri kurumlara bin, iki bin civarı başvuru olurken, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’ne olan bu yoğun ilginin, kurumsal markalaşma ve itibar konusunda fakültenin adının ne kadar ileriye taşındığının bir göstergesi olduğunu vurguladı. Bu yoğun ilginin özellikle covid19 salgını sürecinde, büyük bir sorumluluk da getirdiğini ve tüm sınav organizasyonunun bu sorumluluk bilinci ile detaylı bir şekilde çalışılarak düzenlendiğini anlattı. Aynı zamanda sınav organizasyonuna yönelik şeffaflık ve adalet konusunu üst düzeye taşıyan önlemleri de aktaran Kartal, bu yılki organizasyonda İletişim Fakültesi ile gerçekleştirdikleri iş birliği çerçevesinde, tüm sınavın ADÜ TV üzerinden aynı gün yayınlanarak, adayların kendi sınav performanslarını da takip edebilecekleri bir yapıya imza attıklarını dile getirdi.

Sınava benzer koşullarda özel eğitmenler eşliğinde kurs deneyimi

Adaylar, kurs esnasında sınavda sorumlu olacakları parkurlarda özel eğitmenler eşliğinde çalışarak sınav öncesi hazırlıklarını tamamlıyor. İki adayın aynı anda sınava girebileceği şekilde tasarlanan parkur, alınan salgın önlemleri ve teknolojik olarak uygulanan Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyan yapısı ile sınav kalitesi ve şeffaflığını da üst düzeye çıkartıyor. Özel yetenek sınav sürecini yürüten ekibin koordinasyonunu üstlenen Doç. Dr. Murat Şentuna, parkur için tasarlanan istasyonları tanıttı ve adayların sınav sürecini kolaylaştıracak teknolojik yenilikleri ve alınan önlemleri dile getirdi. Böylelikle bir gün içerisinde 800 kişiye yakın adayın sınava girmesinin mümkün olacağını da sözlerine ekledi.

"Türkiye’de spor bilimleri uygulamalarına dayalı ilkler ADÜ’de"

Sınav parkuru, Türkiye’de spor bilimleri uygulamalarına dayalı organizasyonlarda birçok teknolojik yeniliğe sahip. Adaylar sınavın geçerliliğini güvence altına alan yüz tanıma sistemi ile sınav alanına girdikleri anda, fotoğrafları ile eşleşen anlık yüz görüntüleri ile parkura başlayabilecek. Parkur başlangıcı ve sonunda yer alan telemetrik zamanlayıcılar ile de adayların tam olarak parkuru tamamlama süreleri hesaplanabilecek. Adayların tüm performansı ve sınav süreci salonda bulunan 4 salon kamerası ve 2 ADÜ TV kamerası ile anlık olarak kayıt edilecek ve bu kayıtlar gün içerisinde ADÜ V platformundan izlemeye açık olacak. Parkuru tamamlayan aday, parkur sonunda çeşitli algoritmalar ve bilimsel yöntemler ile hesaplanan sınav notunu, sınav çıkışında teslim edilecek basılı belge ile anında öğrenebilecek. Bu tarz sınav güvenliği ve geçerliliğini arttıran ve süreci şeffaflaştıran uygulamaların yanı sıra Türkiye’de ilk kez Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde kullanılacak olan Reaksiyon Ölçümü Testi de öğrenci adaylarının uluslararası standartlarda ölçümü için önemli bir referans unsuru olarak görev yapacak.

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