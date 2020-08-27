ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavları'na hazırlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavları'na hazırlanıyor

İHA

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Spor Bilimleri Fakültesi, salgın önlemleri ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan teknolojik uygulamalar ile özel yetenek sınavları için hazırlanıyor.

ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavları'na hazırlanıyor

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Spor Bilimleri Fakültesi, salgın önlemleri ve Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan teknolojik uygulamalar ile özel yetenek sınavları için hazırlanıyor.
ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavları, 14 Eylül 2020 tarihleri arasında düzenlenecek. Bu yıl 5 bin öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilecek olan organizasyonda Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan birçok teknik uygulamaya yer verilecek. Sınav hazırlığı için düzenlenen kurslar aday öğrencilerin yoğun ilgisi ve katılımı ile başladı.
Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Reşat Kartal, bu yıl örneği görülmemiş bir başvuru aldıklarını ve yaklaşık 5 bin öğrencinin özel yetenek sınavlarına gireceğini ifade etti. Kartal, benzeri kurumlara bin, iki bin civarı başvuru olurken, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’ne olan bu yoğun ilginin, kurumsal markalaşma ve itibar konusunda fakültenin adının ne kadar ileriye taşındığının bir göstergesi olduğunu vurguladı. Bu yoğun ilginin özellikle covid19 salgını sürecinde, büyük bir sorumluluk da getirdiğini ve tüm sınav organizasyonunun bu sorumluluk bilinci ile detaylı bir şekilde çalışılarak düzenlendiğini anlattı. Aynı zamanda sınav organizasyonuna yönelik şeffaflık ve adalet konusunu üst düzeye taşıyan önlemleri de aktaran Kartal, bu yılki organizasyonda İletişim Fakültesi ile gerçekleştirdikleri iş birliği çerçevesinde, tüm sınavın ADÜ TV üzerinden aynı gün yayınlanarak, adayların kendi sınav performanslarını da takip edebilecekleri bir yapıya imza attıklarını dile getirdi.
Sınava benzer koşullarda özel eğitmenler eşliğinde kurs deneyimi
Adaylar, kurs esnasında sınavda sorumlu olacakları parkurlarda özel eğitmenler eşliğinde çalışarak sınav öncesi hazırlıklarını tamamlıyor. İki adayın aynı anda sınava girebileceği şekilde tasarlanan parkur, alınan salgın önlemleri ve teknolojik olarak uygulanan Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyan yapısı ile sınav kalitesi ve şeffaflığını da üst düzeye çıkartıyor. Özel yetenek sınav sürecini yürüten ekibin koordinasyonunu üstlenen Doç. Dr. Murat Şentuna, parkur için tasarlanan istasyonları tanıttı ve adayların sınav sürecini kolaylaştıracak teknolojik yenilikleri ve alınan önlemleri dile getirdi. Böylelikle bir gün içerisinde 800 kişiye yakın adayın sınava girmesinin mümkün olacağını da sözlerine ekledi.
"Türkiye’de spor bilimleri uygulamalarına dayalı ilkler ADÜ’de"
Sınav parkuru, Türkiye’de spor bilimleri uygulamalarına dayalı organizasyonlarda birçok teknolojik yeniliğe sahip. Adaylar sınavın geçerliliğini güvence altına alan yüz tanıma sistemi ile sınav alanına girdikleri anda, fotoğrafları ile eşleşen anlık yüz görüntüleri ile parkura başlayabilecek. Parkur başlangıcı ve sonunda yer alan telemetrik zamanlayıcılar ile de adayların tam olarak parkuru tamamlama süreleri hesaplanabilecek. Adayların tüm performansı ve sınav süreci salonda bulunan 4 salon kamerası ve 2 ADÜ TV kamerası ile anlık olarak kayıt edilecek ve bu kayıtlar gün içerisinde ADÜ V platformundan izlemeye açık olacak. Parkuru tamamlayan aday, parkur sonunda çeşitli algoritmalar ve bilimsel yöntemler ile hesaplanan sınav notunu, sınav çıkışında teslim edilecek basılı belge ile anında öğrenebilecek. Bu tarz sınav güvenliği ve geçerliliğini arttıran ve süreci şeffaflaştıran uygulamaların yanı sıra Türkiye’de ilk kez Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde kullanılacak olan Reaksiyon Ölçümü Testi de öğrenci adaylarının uluslararası standartlarda ölçümü için önemli bir referans unsuru olarak görev yapacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Üzerine tuğla düşen inşaat işçisi yaralandı
YEREL HABERLER Üzerine tuğla düşen inşaat işçisi yaralandı
Burası Antep değil, Aydın Aydın’da Antep Fıstığı hasadı başladı
YEREL HABERLER Burası Antep değil, Aydın Aydın’da Antep Fıstığı ...
Aydın’da şoförlere ‘Güvenli sürüş’ eğitimi verildi
YEREL HABERLER Aydın’da şoförlere ‘Güvenli sürüş’ eğitimi verildi
23 su kaynağına 91 bin 210 adet yavru sazan balığı bırakıldı
YEREL HABERLER 23 su kaynağına 91 bin 210 adet yavru sazan balığı ...
Kaymakam Avşar’dan Milet Müzesi’ne ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Avşar’dan Milet Müzesi’ne ziyaret
AK Parti Efeler İlçe Gençlik Kolları’ndan kan bağışı
YEREL HABERLER AK Parti Efeler İlçe Gençlik Kolları’ndan kan bağışı
Efe Masa, korona virüs mücadelesinde etkin rol oynuyor
YEREL HABERLER Efe Masa, korona virüs mücadelesinde etkin rol ...
Aşağı Nazilli doğal gaza kavuşuyor
YEREL HABERLER Aşağı Nazilli doğal gaza kavuşuyor
Serçinli kadınlar balık ağı örmeyi öğrendi
YEREL HABERLER Serçinli kadınlar balık ağı örmeyi öğrendi
Başkan Atabay, “Kentimizde yapılmadık yol bırakmayacağız”
YEREL HABERLER Başkan Atabay, “Kentimizde yapılmadık yol ...
Aydın’da kan bağışı kampanyası düzenlendi
YEREL HABERLER Aydın’da kan bağışı kampanyası düzenlendi
AK Partili Savaş ve Erim ATB’yi ziyaret etti
YEREL HABERLER AK Partili Savaş ve Erim ATB’yi ziyaret etti
Başkan Atay çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Atay çalışmaları yerinde inceledi
Başkan Günel’den kadınlar için spor seferberliği
YEREL HABERLER Başkan Günel’den kadınlar için spor seferberliği
Zabıta Daire Başkanı bu pankartı kaldıramadı
YEREL HABERLER Zabıta Daire Başkanı bu pankartı kaldıramadı
Aydınspor tarihi Fenerbahçe galibiyetini 30’uncu yıl dönümünde andı
YEREL HABERLER Aydınspor tarihi Fenerbahçe galibiyetini 30’uncu yıl ...
Polisin kovalamaca sonucu yakaladığı şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Polisin kovalamaca sonucu yakaladığı şahıs tutuklandı
Fikri Sağlar’dan Başkan Günel’e övgü dolu sözler “ Kuşadası, Ömer Günel ile değişimin merkezi olmuş “
YEREL HABERLER Fikri Sağlar’dan Başkan Günel’e övgü dolu sözler “ ...
Başkan Günel’den Muharrem ayı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Günel’den Muharrem ayı mesajı
Büyükşehir Belediyesi'nden minibüs esnafına hijyen kiti desteği
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi'nden minibüs esnafına hijyen ...
Efeler’de ulaşım ağı yenileniyor
YEREL HABERLER Efeler’de ulaşım ağı yenileniyor
AK Partili Yavuz’un Malazgirt Zaferi mesajı
YEREL HABERLER AK Partili Yavuz’un Malazgirt Zaferi mesajı
Söke’de Kara Leylek acımasızların kurbanı oldu
YEREL HABERLER Söke’de Kara Leylek acımasızların kurbanı oldu
Sıcaktan bunalan domuzun deniz keyfi
YEREL HABERLER Sıcaktan bunalan domuzun deniz keyfi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X