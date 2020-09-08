Nazilli Belediyesi'nden 82 mahallede yol hamlesi

İlçe genelinde eş zamanlı yol yatırımlarına devam eden Nazilli Belediyesi, Zafer Mahallesi 1719 Sokak'taki toplam 4 bin 400 metrekarelik alanda yol yapım, bakım, onarım ve parke taşı döşeme çalışmalarına başladı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Zafer Mahallesi 1719 Sokak'ta yol yapım çalışmalarına başladı.

Sahada yürütülen faaliyetleri yakından takip eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "1719 Sokak devamında bulunan 200 metre uzunluk ve 12 metre genişlikteki yol ile 200 metre uzunluk ve 10 metre genişliğindeki 2 ayrı noktada yolumuzun stabilizesini tamamlayarak bordür ve parke taşı döşeme işlemlerimizi bugün itibariyle başlattık. Kış aylarının yaklaşması ile birlikte olumsuz hava şartlarına bağlı olarak yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek ve Nazillimize yakışır güvenli yolları ilçemize kazandırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bölgedeki çalışmaları daire müdürleri ile birlikte inceleyen Başkan Özcan, hazırlanan program çerçevesinde Nazilli'nin tamamında eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi için teyakkuzda olduklarını ifade ederek, "Vatandaşlarımızın, kalıcı hizmetler için geçici rahatsızlıklara sabır göstermelerini rica ediyorum" dedi.



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