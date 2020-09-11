İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Aydın'da

Soylu açıkladı! Kafe ve restoranlarda saat 12.00'den itibaren...

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Burhan CEYHANCemal YILDIRIM/AYDIN, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, programı kapsamında Aydın'a geldi. Bakan Soylu, kentte gerçekleştirilen güvenlik toplantısına başkanlık yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah Aydın'a geldi. Bakan Soylu, Aydın Valiliği önünde polis tören mangası tarafından karşılandı. Protokolle selamlaşan Bakan Soylu, Valilik özel defterini imzalayarak güvenlik toplantısına başkanlık yaptı. AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz ve Rıza Posacı ve Vali Hüseyin Aksoy, Bakan Soylu'ya eşlik etti. Jandarma Genel Komutanı Korgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın da katıldığı güvenlik toplantısı sürüyor.

Bakan Soylu, toplantının ardından saat 15.00'te Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi´nde yapımı tamamlanan Adnan Menderes Kent Müzesi'nde incelemelerde bulunacak.DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHANCemal YILDIRIM

2020-09-11 11:24:41



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