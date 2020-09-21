ADÜ Eğitim Fakültesi'nde devir teslim töreni gerçekleşti

"Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyor"

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cumali Öksüz dekanlık görevini Prof Dr. Nuri Karasakaloğlu’na devretti.

Törende, Prof. Dr. Nuri Karasakaloğlu, Rektör Yardımcılığı görevini sürdüren Prof. Dr. Cumali Öksüz’e projelendirilmesinden tefrişatına kadar Eğitim Fakültesinin inşasında ortaya koyduğu özverili çalışmaları ve dekanlığı süresince Eğitim Fakültesine sağladığı değerli katkılar için teşekkür etti. Tören, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof Dr. Nuri Karasakaloğlu’nun Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz’e plaket ve çiçek takdimi ile sona erdi.

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