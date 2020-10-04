Söke’de Hemodiyaliz Ünitesi kadrosunu güçlendirdi

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Hemodiyaliz ve Diyaliz Ünitesi, bünyesine kattığı 13 personeli ile kadrosunu güçlendirdi.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nde 2004 yılında 6 adet bikarbonatlı hemodiyaliz cihazı ile kurulan Hemodiyaliz ve Diyaliz Ünitesi, güçlenerek vatandaşlara daha iyi hizmet vermeye devam ediyor. Modernleşme süreci kapsamında yapılan çalışmalar ile kadrosunu güçlendiren ünite, 1 hemodiyalizden sorumlu dahiliye uzmanı, 2 hemodiyaliz sertifikalı pratisyen hekimi, 1 sorumlu hemşiresi, 6 sertifikalı diyaliz hemşiresi, 2 diyaliz teknikeri ve 1 sertifikalı diyaliz teknisyenini bünyesine kattı. Konu ile ilgili Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada “Hastanemizde, Ekim 2004 tarihinde 6 adet UF Bikarbonatlı Hemodiyaliz cihazı ile kurulan ünitemize, 2020 yılında 15 adet daha modern, bikarbonatlı Hemodiyaliz cihazlarıyla haftanın 6 günü hizmet vermektedir. Modernleşme sürecini bilimsel veriler ışığında izleyen merkez, kadrosunda 1 adet hemodiyalizden sorumlu dahiliye uzmanı, 2 hemodiyaliz sertifikalı pratisyen hekimi, 1 sorumlu hemşiresi, 6 sertifikalı diyaliz hemşiresi, 2 diyaliz teknikeri ve 1 sertifikalı diyaliz teknisyeni ile daha da güçlenmiştir. 2020 yılı Ocak ayında yeni hizmet alanına taşınan Diyaliz Ünitesi, bu yeni alanda akut, kronik erişkin hemodiyaliz tedavisi, eğitim odaları, bekleme ve dinlenme alanlarıyla daha modern bir yapıya bürünmüştür. Ayrıca tüm yoğun bakım üniteleri ve servislerde yatan hastalara 1 hemodiyaliz cihazı ile tüm Covid19 önlemleri alınarak hizmet vermeye devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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