Aydın Büyükşehir, İlbank’ı 3-0’la geçti

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Misli.com Sultanlar Ligi 18. Hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol takımı deplasmanda İlbank’ı 30 mağlup etti.

Aydının Sultanları iki hafta aradan sonra İlbank’ı mağlup ederek galibiyet hasretine son verdi. Ankara’da oynanan mücadelede setlerde rakibine 1825, 2225 ve 2426 sayılarla üstünlük kuran Aydın Büyükşehir Belediyespor, ligin ikinci yarısındaki ilk galibiyetini aldı.

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