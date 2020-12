Aydın Büyükşehir dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Çerçioğlu, Kovid19 ile ilgili uyarılarda bulunarak “Maske, mesafe ve temizlik kurallarından verilecek her taviz, hasta yatağına doğru atılmış bir adımdır” dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi artan vaka sayısına karşı önlemlerini daha da sıkılaştırarak vatandaşların ve esnafın yanında olmaya devam ediyor.

Başkan Çerçioğlu “Her taviz, hasta yatağına doğru atılmış bir adımdır”

Maske, mesafe ve temizlik kurallarına azami oranda uyulması konusunda çağrıda bulunan Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Vaka sayısındaki ciddi artış, önlemlere daha sıkı uymamız gerektiği konusunda net bir mesajdır. Maske, mesafe ve temizlik kurallarından verilecek her taviz, hasta yatağına doğru atılmış bir adımdır. Kontrollü sosyal hayatı artık alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Vatandaşların ailesi ve çevresindeki herkes için maske, mesafe ve temizlik kurallarından asla taviz vermemesi gerekiyor. Biz hep yanınızdayız, her türlü ihtiyacınızda bize 444 40 09 nolu numaradan ulaşabilirsiniz” dedi.

“Büyükşehir’in dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor”

Başkan Özlem Çerçioğlu’nun talimatıyla dezenfekte çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özellikle toplu kullanım alanlarına yoğunlaşıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesine bağlı mobil dezenfekte ekipleri; banklar, duraklar ve dükkanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını düzenli olarak yapmaya devam ediyor.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı Efeler’deki Sevgi Yolu, Sarraflar Çarşısı ve Yağcılar içinde çalışma yapan mobil ekiplerin bir bölümü cadde üzerindeki banklar ve oturma alanlarını dezenfekte ederken, bir bölümü de dükkan içlerini dezenfekte etti.

Aynı çalışmayı İncirliova, Kuşadası, Didim, Söke ve Nazilli’de de yapan mobil dezenfekte ekipleri, dükkanlar ve toplu kullanım alanlarını detaylı olarak dezenfekte etti. Dezenfekte çalışmaları eş zamanlı olarak diğer ilçelerde de sürecek.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.