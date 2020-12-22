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Söke'de Ticaret Odası ve Ticaret Borsası ile Ziraat Bankası arasında işbirliği protokolü

İHA

Söke'de Ticaret Odası ve Ticaret Borsası ile Ziraat Bankası arasında işbirliği protokolü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Ziraat Bankası işbirliği yerelde oda ve borsalara da yansıdı. Söke Ticaret Odası ve Söke Ticaret Borsası da Ziraat Bankası ile yapılan işbirliği kapsamında “Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Proje” protokolünü imzaladılar. Yapılan işbirliği ile tedarik zincirlerinde finansman kaynaklı yaşanan aksaklıkları ve tahsilat problemlerinin giderilmesi amaçlanıyor.
Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel, Ziraat Bankası Yenicami Şube Müdürü Vasfi Demir ile bir araya gelirken; Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kutlay, Ziraat Bankası Merkez Şube Müdürü Saygın Yılmaz ile bir araya gelerek sözleşmeye imza attılar.
Borsa Başkanı Nejat Sağel açıklamasında; “Söke Ticaret Borsası Üyelerimizin, ticari mal alımsatımlarında, güvenli ticaret ve kolay finansman imkânı için Ziraat Bankası ile güçlerimizi birleştiriyoruz. Dünya’nın içinden geçtiği pandemi döneminin meydana getirdiği zorluklar neticesinde Ziraat Bankasının ‘Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi’ üyelerimiz adına güçlü bir imkan sağlayacaktır. Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizdeki işletmelerimiz zor günler geçirmektedir. Böylesi bir dönemde Ziraat Bankasının üyelerimize sağlayacağı avantajlar ticari faaliyetlerini devam ettirmelerine katkı sağlayacaktır. Satıcılar, tahsilat ile uğraşmadan, güven içinde mallarını satacaklardır. Alıcılar da uygun vade ve maliyette finansman temin ederek, tedarik ihtiyaçlarını karşılayacaklardır. Çatı kuruluşumuz olan TOBB’un önderliğinde üyelerimizin içerisinde bulunduğu bu zorlu süreci daha rahat atlatabilmeleri için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” dedi.
Söke Ticaret Odası’ndan yapılan açıklamada; “Projenin ana amacı tedarikçi ve alıcıların banka üzerinde oluşturulan kapalı devre bir sisteme tanımlanarak, alımsatım işlemlerinin Ziraat Bankası garantörlüğünde gerçekleştirilmesi olup, böylece tahsilat konusunda her iki tarafın da riski sıfıra indirilmektedir. Hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.

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