Karacasu'da vefat sayısı 22'ye çıktı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Korona virüs dolayısıyla bir kişi daha hayatını kaybetti. İlçede salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye çıktı.

Kış aylarının gelmesi ile etkisini arttırarak sürdüren Korona virüs tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de can kayıplarına yol açmaya devam ediyor. Alınan önlemler ve kısıtlamalar ile yayılımının önüne geçilmeye çalışılırken, Türkiye'de Korona virüs nedeniyle bugüne kadar 20 binin üzerinde insan hayatını kaybetti. Karacasu ilçesinde de etkili olan Korona virüs Yeşilyurt Mahallesi'nden Nazilli Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören 63 yaşındaki bir kişiyi daha hayattan kopardı. Son can kaybı ile birlikte ilçedeki vefat sayısı 22'ye ulaştı.

Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley ilçedeki son Korona virüs verilerini paylaşarak, "İlçemizde toplam vaka sayısı 447, iyileşen hasta sayısı 414, aktif vaka sayısı 11, izole altına alınan temaslı sayısı 4, aktiften izole konut sayısı 6, temaslıdan izole konut sayısı ise 3. Bu noktaya el ele vererek bir olmanın gücü ile hep beraber gelindi" diye konuşarak belirlenen kural tedbirlere uyan Karacasu halkı başta olmak üzere Korona virüsün sona erdirilmesi için canla başla çalışan tüm herkese teşekkür etti.



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