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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası’nda reklam, tanıtım ve tabelalara standart getirildi

İHA

Kuşadası’nda reklam, tanıtım ve tabelalara standart getirildi

Kuşadası Belediyesi, görsel kirliliğin önüne geçerek kent estetiğine katkı sunacak önemli bir karar aldı. Kuşadası Belediyesi’nin yetki alanında bulunan tüm cadde ve sokaklarda uygulanacak cephe düzenlemeleri ile reklam ve tanıtım elemanlarına belirli standartlar getirildi. Kuşadası Belediyesi Kent Estetik Kurulu tarafından belirlenen esaslar Belediye Meclisi’nde oybirliği ile kabul edildi.
Kuşadası’nı modern ve estetik bir turizm kenti haline getirmek için çalışan Kuşadası Belediyesi önemli bir karara daha imza attı. Bir buçuk yıldır değişim rüzgârları esen Kuşadası’nda bundan böyle tüm tabelalar ile diğer reklam ve tanıtım elemanları, Kuşadası Belediyesi Kent Estetik Kurulu tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği çerçevesinde belirlenen standartlara göre düzenlenecek.
" Tabelalarda plastik malzeme kullanılmayacak"
Kuşadası Belediye Meclisi Ocak ayı olağan toplantısında kabul edilen yeni düzenleme ile tabelalarda plastik malzeme kullanımı bütünüyle yasaklandı. Metal, ahşap ve alüminyum malzeme kullanılacak olan tabelalar işyeri cephesine bitişik olacak ve zemin kat tavan kotunu geçemeyecek. Zemin katlarda bulunan işyerlerinde kullanılacak ölçülere ilişkin standartların da belirlendiği yeni düzenlemeye göre; kullanılacak tabela ölçüleri Barbaros Caddesi’nde 50x70 cm, diğer tüm tarihi çarşı sokaklarında ise 30x50 cm olacak. Tabelalar ferforje ayaklarla cepheye dik olarak konumlanacak. Tek bir yüzey üzerine yapılan tabelalar ise 10 metre altı yollarda, cephe uzunluğu 3 metre ve altındaki iş yerleri için 50x100 cm, 1012 metre genişliğindeki yollarda cephe uzunluğu 3 metre ve altındaki iş yerleri için 60x120 cm olacak. Cephe uzunluğu 3 metre ve üzeri olan işyerlerinde, tabela boyutu her 50 cm için 10 cm artırılabilecek. Köşe başında bulunan işyerleri hariç, reklam ve tanıtım elemanları bir adet yapılacak ve yatay konumlandırılacak. Köşe başındaki işletmeler ise arzu etmeleri halinde iki adet reklam ve tanıtım elemanı kullanabilecek.
"Üst katlara tabela yasağı getirildi"
Yeni düzenleme ile binaların üst katlarına, üst kat alın yüzeylerine ve çatılarına reklam ve tanıtım elemanı konulması da yasaklandı. Üst katlarda bulunan işletmeler bina cephesinde giriş kapısının yanında uygun olan yerlere veya bina giriş holüne, binadaki iş yerlerinin kat sayısına göre, her işyerine 20x25 cm boyutlarında yer ayrılmak suretiyle toplu ticari tanıtım panosu konabilecek. Öte yandan bina dış cephelerinde bulunan klima dış üniteleri kaldırılacak, eğer mutlaka dış cephede yer alması gerekiyorsa da yeri belediyenin yetkili elemanlarınca belirlenecek ve üzeri bina cephesine ve rengine uygun klima kutusu ile kapatılacak. Tarihi çarşılarda klima dış ünitesi konulması ile ilgili olarak ise Kuşadası Belediyesi Kent Estetik Kurulu’nun görüşü alınacak. Ayrıca tüm cephelerde görsel kirlilik oluşturacak kablo ve uydu anteni gibi ekipmanlar kaldırılarak çatılardaki ortak alanlarda konumlandırılacak. Cephe boyamalarında ise kum beji tercih edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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