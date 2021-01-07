Başkan Kaplan’ın başarısı Aydın sınırlarını aştı Kaplan, Türkiye genelinde zirveye aday gösterildi

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Gazeteci Cengiz Alçayır’ın İstanbul’daki belediye başkanlarını kapsayan anket sonuçlarıyla ilgili paylaşımına yapılan bir yorumda, Türkiye Geneli’ndeki Cumhur İttifakı belediye başkanları arasında zirveyi zorlayacak isimler arasında gösterildi.



Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nden bu yana geçen 21 aylık sürede sosyal belediyecilik projelerinin yanı sıra hükümet yatırımlarının ilçede hayata geçmesi noktasındaki bireysel girişim ve çabaları, Türkiye Geneli’nde de adından söz ettirmeye başladı. CHP’li bir anket şirketi tarafından İstanbul’daki belediye başkanlarını kapsayan anket sonuçlarıyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Gazeteci Cengiz Alçayır, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, anket sonuçlarına göre yüzde 64,7 oy oranı alan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun gerisinde kaldığını açıkladı. Alçayır’ın paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum gelirken, bir takipçisinin Türkiye geneli anket çalışması yapıldığı takdirde Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın Cumhur İttifakı belediye başkanları arasında zirveyi zorlayacak 4 isimden biri olarak gösterilmesi dikkat çekici bulundu.



Paylaşımda, Türkiye geneli anket çalışması yapıldığı takdirde, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ile birlikte zirveyi zorlayacak başkanlar arasında ilk isim olarak adı zikredilen Koçarlı Belediye Başkanı Kaplan, söz konusu paylaşıma kişisel sosyal medya hesabında da yer verdi.



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