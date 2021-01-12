Devrilen traktörünün altında kalıp, hayatını kaybetti

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Bahattin ALBAYRAK / YENİPAZAR (Aydın), (DHA)- AYDIN KOSGEB İl Müdürü Sadullah Dülger'in babası, emekli imam Mehmet Dülger (59) devrilen traktörünün altında kalarak, hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, Yenipazar ilçesine bağlı kırsal Eğridere Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlasından dönen Mehmet Dülger, 11 TC 359 plakalı traktörünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği saptanan Dülger'in canısz bedeni, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Yenipazar Bahattin ALBAYRAK

2021-01-12 11:33:00



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