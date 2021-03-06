Öfkeli şahıs, sokaktaki tüm evleri ateşe verdi Evleri yeğenleri tarafından yakılan aile fertleri isyan etti

Aydın’da bilinmeyen bir nedenle akrabalarına kızan bir şahıs tüm akrabalarının evini ateşe verdi. Yangını söndürmeye gelen itfaiye ekiplerini de eşya fırlatarak yangının söndürülmesini engelleyen şahıs, polis gelince kaçıp gitti. Daha önce de yeğenleri tarafından evlerinin yakıldığını söyleyen aile fertleri, yeğenlerini tutuklamayan hakim ve savcılara isyan etti.

İlginç olay akşam saatlerinde Aydın Efeler İlçe merkezi KöprülüVeysipaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 1622 sokakta oturan Y.Y. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir sebeple sülalesindeki şahıslara kızınca aynı sokakta bulunan amcalarına ait 6 evi ateşe verdi. Kundaklanan evlerden 5’i yanarak kullanılamaz hale geldi.



“İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesine engellemeye çalıştı”

Bölgedeki evlerden dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri 112 Acil Yardım Hattı’nı arayarak yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler yangınlara müdahale etmek isteyince evleri ateşe veren şahsın yukarıdan tahta kanepe ve kasa fırlatması üzerine polis ekiplerinden yardım istendi. Polislerin gelmesi üzerine şahıs bölgeden kaçınca itfaiye ekipleri polis koruması eşliğinde yanan evleri söndürmeye çalıştı.

Olaydan haberdar olarak evlerine gelen aile fertleri aynı anda 5 evin yeğenleri tarafından kundaklanarak yakıldığını öğrenince adeta isyan etti. Yeğenleri tarafından daha önce de evlerinin yakıldığını belirten aile fertleri, “Bu ne biçim adalet. Daha önce de evlerimiz yakıldı. Şikayetçi olduk. Yakan kişi bizden önce çıkıp gitti. Böyle kişileri tutuklamayan hakim ve savcılara ne diyelim” diyerek olaya tepki gösterdiler.

Evi yanan kadınlardan biri ise çok zor şartlarda evini yaptırdığını belirterek, “Pamuk tarlalarında çalışarak bu evi yaptırdık. Çekmediğim kalmadı. Ne olur devlet yardımcı olsun. Bu kişi bugün evlerimizi yakıyor. Yarın canımızı gasp edecek” diyerek gözyaşı döktü.

Polis tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, evleri ateşe verip kaçan Y.Y. isimli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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