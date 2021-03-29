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Aydın’da trafik kazası: 2’si ağır 4 yaralı Kamyonetler kafa kafaya çarpıştı

İHA

Aydın’da trafik kazası: 2’si ağır 4 yaralı Kamyonetler kafa kafaya çarpıştı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde kamyonetlerin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, bugün akşam saatlerinde Kuyucak Karapınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 ABS 722 plakalı kamyonet ile 09 F 9149 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ile jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtardı. Kazada yaralanan Hüseyin K., Recep K., Hakan G. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi ile birlikte toplam 4 kişi ambulanslarla Nazilli’deki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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