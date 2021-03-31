Nazilli Belediyespor - Darıca Gençlerbirliği: 1-0

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - STAT: İlçe

HAKEMLER: Berkan Çetin (xx), Uğur Çakmak (xx), Vedat Güneş (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xxx) Sinan (xx), Mehmet Ersavaş (xxx), Polat (xx), Sefa (xxx), Tamer (x) (Dk. 66 Hasan x), Selçuk (xx), Mehmet Akif (xx) (Dk. 90 Berkay), Mert (xxx), Ufukcan (x) (Dk. 44 Serkan), Muhammet Ali (xxx)

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gürkan (x) Samet (xx), Yusuf (x), Fahrettin (x), Berat (xx), Ahmet (xx), Onuray (x) (Dk. 64 Selman), Atakan (x) (Dk. 88 Halil İbrahim), Nebi (xx), Erdem (x) (Dk. 75 Faik), Ahmet (x) (Dk. 64 Emre x)

GOLLER: Dk. 69 Muhammet Ali (Nazilli Belediyespor)

SARI KARTLAR: Mehmet Ersavaş, Ufukcan (Nazilli Belediyespor)Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk hesapları yapan Nazilli Belediyespor sahasında Darıca Gençlerbirliği engelini 1-0 kazanarak aştı. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 69'uncu dakikasında sahneye çıkan Muhammet Ali, siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü kaydetti. Nazilli Belediyespor bu sonuçla 48 puana yükselirken, Darıca Gençlerbirliği 40 puanda kalarak Play-Off yarışında yara aldı.DHA-Spor Türkiye-Aydın NAZİLLİ, (DHA)

2021-03-31 16:13:38



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