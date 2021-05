Büyükşehir, can dostlarını unutmadı

Pandemi sürecinde vatandaşların yanında olmaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, tam kapanma sürecinde can dostlarını da unutmadı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi (ABB), koronavirüs önlemleri kapsamında tüm Türkiye'de uygulanan 18 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında can dostları yalnız bırakmadı. ABB Sağlık Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarının pandemi sürecinde aç kalmaması için il genelindeki besleme noktalarını gezerek, mama bıraktı. Sokak hayvanlarını elleriyle besleyen ABB Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi personelleri kısıtlama süresi boyunca il genelindeki çeşitli besleme noktalarını gezerek can dostlarını besleyecek.

Pandeminin yanı sıra artan hava sıcaklıkları ile beraber can dostları için evlerin önüne bir kap su ve mama bırakılması konusunda duyarlı olunması için Aydınlılara çağrıda bulunuldu.

