Nazilli Belediyespor şampiyon olarak 2’inci lige yükseldi

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Misli com 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Nazilli Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Yomraspor’u 01 mağlup ederek şampiyon olarak ikinci lige yükseldi.

Ligde şampiyonluk mücadelesini son haftaya taşımayı başaran Nazilli Belediyespor, son hafta karşılaşmasında Yomraspor’a konuk oldu. Mücadelenin uzatma dakikalarında bulduğu penaltı golüyle sahadan 01 galip ayrılmayı başaran Nazilli Belediyespor, Kütahyaspor’un maç sonucunu beklemeye başladı. Kütahyaspor’un İskenderun FK’ya 21 mağlup olması ile siyaybeyazlılar şampiyonluğunu ilan etti. Futbolcular ve teknik heyet maçtan sonra büyük sevinç yaşadı.

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