Aydın Valisi Aksoy’un Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın Kuruluş Yıldönümü mesajı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Sahil Güvenlik Komutanlığı2nın kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Aksoy mesajında, “Bugün, Sahil Güvenlik Komutanlığımızın 39’uncu kuruluş yıldönümünü kutlamanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Günümüzde küresel boyutta ortaya çıkan düzensiz göç, terörizm, kaçakçılık, deniz haydutluğu gibi asimetrik unsurlar içeren tehdit ve risklerin önlenmesi, denizlerin ekonomik değerinin ve çevrenin korunması ihtiyaçları da dikkate alındığında denizlerimizin “Emniyet” ve “Güvenliği”ni sağlamaktan sorumlu tek genel kolluk kuvveti olan Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın önemi her geçen gün artmaktadır. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde sahil ve deniz yetki alanlarımızın emniyetinin sağlanmasında ve ulusal çıkarlarımızın korunmasında en büyük güvencemiz olan Sahil Güvenlik Komutanlığımız üstlenmiş bulunduğu görev ve sorumlulukları, her kademedeki nitelikli ve donanımlı personeli ile bugün olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yerine getirmeye devam edecektir. Bu doğrultuda 7 gün 24 saat göreve hazır olan Sahil Güvenlik Komutanlığımızın 39’uncu kuruluş Yıldönümünü en iyi dileklerimle kutluyor, milletimizin huzur ve güveni ile ülkemizin bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını esirgemeyen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Aziz Şehitlerimizi ve Kahraman Gazilerimizi rahmet ve minnet ile anıyorum” dedi.

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