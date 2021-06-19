Söke’de kurulan mobil istasyonda Covid-19 aşısına yoğun ilgi

Korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında mobil aşılama Aydın'ın Söke’de de başladı. Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü mobil ekibinin ilçedeki AVM'de kurduğu aşı istasyonu yoğun ilgi gördü.



Korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşların aşılaması için Türkiye’nin çeşitli yerlerinde kurulan mobil aşı istasyonu Söke ilçesinde de faaliyete geçirildi. Söke İlçe Sağlık Müdürü Dr. Esma Gürsoy önderliğinde kurulan istasyonda öncelikli olarak aşılarını olmayan AVM çalışanları olmak üzere hafta sonu alışverişe gelen vatandaşlara aşıları uygulanıyor. İlçede kurulan mobil aşı istasyonunu Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz de ziyaret etti. Sağlık personeline çalışmalarında kolaylıklar dileyen Açıkgöz, vatandaşlara da aşının önemini anlattı. Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Sağlık çalışanları olarak aşı çalışmalarımıza hafta sonunda da ara vermeden devam ediyoruz. Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü mobil ekibi olarak Söke Novada alış veriş merkezinde aşı standı açtık. Hem çalışanların, hem de ziyarete gelen vatandaşlarımızdan arzu edenlerin aşılarını yapıyoruz. Bizler görevimizin başındayız, sizleri de bekleriz” denildi.

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