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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Atay, tarihi binayı halka açıyor

İHA

Başkan Atay, tarihi binayı halka açıyor

Efeler Belediyesi tarafından kiralanan tarihi TMO binası, kültür ve sanat merkezi olarak halka açılıyor.

Efeler Belediyesi tarafından kiralanan ve zamanının Macar ustaları tarafından yapılmış olan 90 yıllık tarihi Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) hizmet binasının devir teslim töreni gerçekleştirildi. Düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, şehir merkezinde bulunan ve yıllardır atıl durumda olan alanın, revizyonun ardından sosyal ve kültürel faaliyetler ile birlikte yeniden canlanacağına ve Efeler’e yeni bir değer katacağına dikkat çekti. Tarihi bina içerisinde bulunan ve çivi dahi kullanılmadan yapılan ahşap platformlar adeta tarihe meydan okurken, ortaya çıkardığı akustik havasıyla da Efeler’in kültür ve sanat şehri olması yolunda önemli bir adım olması bekleniyor.

“Kültür ve sanat merkezi olacak”
Kiralanan tarihi binanın kültür ve sanat merkezi olacağını ifade eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Burası ihaleye çıktı ve ihaleye girerek burayı kiraladık. Bu 90 yıllık binanın Efeler halkının kullanması için, onların burada etkinlikler yapabilmesi için dizayn edeceğiz ve burada yeni proje gerçekleştireceğiz. Bu projeyi Anıtlar Kurulu’na sunacağız ve kurulun onayından sonra burada yapılaşmaya izin verdikleri ölçüde gerçekleştireceğiz. Burası çok tarihi ve özel bir yer. Bu yeri halkımıza armağan ediyoruz. Burası kültür ve sanat merkezi olacak. Çocuklarımızın, kadınlarımızın eğitimi ile ilgili, kültür ve sanat alanında da yeteneklerinin gelişmesine yönelik olarak da burayı kullanacağız” dedi.

“Halka açıyoruz”
Her partinin meclis üyelerinden oluşturulan heyetin, Eskişehir’de bulunan tarihi handa da incelemelerde bulunacaklarını ifade eden Başkan Atay, “Burası ile ilgili neler yapacağımız ile ilgili her siyasi partiden 2 arkadaşımızı görevlendirdik. Onlar önümüzdeki haftalarda Eskişehir’de büyük bir kültür merkezi haline getirilen hanı ziyaret edecekler. Birkaç şehir daha var gidilecek. O arkadaşlarımız oralara da gidip gelecekler ve sonra tekrar oturup konuşacağız. Meclis üyesi arkadaşlarımız ve Anıtlar Kurulu Başkanı ile neler yapabilirizi konuşacağız. İstediğimiz şeylerin Anıtlar Kurulu’ndan geçip geçmediğini kontrol edeceğiz ve çünkü kuruldan geçmediği zaman bir anlamı yok. O sebeple iyi bir şekilde organize edeceğiz. Burası kültür ve sanat merkezi olacak. Birde bir misafirinizi getirdiğiniz zaman bir yere oturup bir şeyler içebilmelisiniz. En alttaki alanın olduğu bölmeyi de bir kafe olarak düzenleyeceğiz. Efeler’in yöresel ürünlerinin olduğu, yöremize özgü hediyelik eşyaların olduğu stantlarda yapmayı planlıyoruz. Burada da çok bölümlerimiz var. Buralarda da kurslari kültür ve sanatsal faaliyetler gerçekleştirilecek. Bir bölümü de kokteyler verilebilen bir resim sergi alanı da yapmayı planlıyoruz. Her şeyden önce bu tarihi binayı halka açıyoruz” diye konuştu.

İmzalanan protokolün ardından tarihi binayı gezen Başkan Atay, basın mensuplarına projeler hakkında da bilgi verdi.

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