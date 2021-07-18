Kuşadası Belediyesi halkın sorunlarını yerinde dinliyor

Kuşadası Belediyesi’nin yönetim kadrosu vatandaşlar bir araya gelerek talep ve önerilerini dinlemeye davam ediyor. Bu kapsamda Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Soğucak Mahallesi’ndeki bir sitenin sakinleriyle buluştu.



Kuşadası’nda belediye yetkilileri 'vatandaşa hizmet' odaklı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kuşadası belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri hemen hemen her gün kentin farklı bir noktasında vatandaşlarla buluşarak talep ve önerilerini dinliyor. Bu kapsamda son olarak Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Soğucak Mahallesi’ndeki bir sitenin sakinleriyle bir araya geldi. Ziyaretlerinde Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan’a Güvercin Masa gezici ekibi de eşlik etti. Bölge sakinlerinden gelen taleplerle ilgili başvuru formu oluşturan gezici ekip personeli, İstekler anında ilgili birim müdürlüklerine iletti.



"Amacımız kentimizi güzelleştirmek"

Site sakinlerine kent genelinde yürüttükleri çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, “Kuşadası Belediyesi olarak vatandaşa hizmet için varız. En büyük amacımız kentimizi güzelleştirmek. Bu yolda Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yürüyoruz. Belediye Başkanımız Ömer Günel, bu bölge ile yakından ilgileniyor. Yaşanan aksaklıkları biliyoruz ve çözümü için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

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