En kıymetli hediyelerden biri kuruyemiş oldu Gurbetçiler ve turistler Türkiye’den aldıkları kuruyemişleri vakumlatarak götürüyor

Her yıl yaz tatilinde milyonlarca kişinin ziyaret ettiği Türkiye’den götürülen en kıymetli hediyelerden biri de kuruyemiş oldu. Pandemi dolayısıyla memlekete gelemeyen gurbetçiler için de Türkiye’den bol miktarda kuruyemiş götürüldüğü belirtildi. Merkezi Aydın’da olan ve ülke genelinde 100’e yakın şubesi bulunan Tuğba Kuruyemiş, tüm mağazalarında gurbetçiler ve turistler için özel vakumlama üniteleri oluşturdu.



Turistlerin yanı sıra gurbetçilerin Türkiye’den dönüşte en fazla kuruyemiş götürdüğünü ve gerek pandemi gerekse iş yoğunluğu dolayısıyla gelemeyenlerin de kuruyemiş sipariş ettiğini belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, firma olarak yurt içi ve yurt dışı her türlü talebi karşıladıklarını belirtti.

Firma olarak sadece kuruyemiş, lokum, şekerleme ve baharat satışından öte aynı zamanda unutulmayacak tatlar sunduklarını belirten Ahmet Tonkul, “Türkiye’ye gelip ürünlerimizi tadan gerek gurbetçilerimiz gerekse turistler giderken de götürmek istiyorlar. Bu talepler üzerine yaklaşık 5 yıldır yazın gurbetçi vatandaşlarımıza ve turistlere özel vakumlu ürünler reyonu oluşturuyoruz. Aynı zamanda her şubemizde vakumlama makineleri bulundurup talebe göre de uzun yollar için ürün hazırlıyoruz. Artık 40 yılı geride bırakan firmamızın kendine has sevilen bir damak tadı oluştu” diyerek Türkiye’den dönenler için en kıymetli hediyelerden birinin de kuruyemiş olduğunu kaydetti.

“Tazeliğini uzun süre muhafaza ediyor”

Gelişen teknoloji ile ürünlerin tazeliğinin artık uzun süre korunabildiğini belirten Tonkul, “Gıda ürünlerinde hijyen ve tazelik çok önemlidir. Tuğba Kuruyemiş olarak yurt dışı ya da uzun yollar için vakumlayarak hazırladığımız ürünler, buzdolabı ya da derin dondurucuda saklanması durumunda 34 ay sonrasında bile tazeliğini korur” dedi.

