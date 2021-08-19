Efeler'de yangın tehlikesine geçit yok

Efeler Belediyesi, olası yangın tehlikelerinin önüne geçmek için ilçe genelinde risk oluşturabilecek boş arazilerin denetimini gerçekleştiriyor.



Efeler Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Türkiye’de son günlerde meydana gelen yangınların Efeler’de yaşanmaması için gereken tedbirleri almaya devam ediyor. Bu kapsamda çalışan ekipler, kurumuş otların bulunduğu, yüksek sıcaklıklar nedeniyle yangına neden olabilecek boş arazileri inceledi. Ekiplerin ilçe sokaklarında yaptığı keşifler ve belediyeye gelen ihbarlar üzerine tespit edilen 515 arazide inceleme yapıldı. Arsalarda ve çevrelerinde yapılan denetimler sonucu 426 arazi için işlemler yapılarak, mal sahiplerine gerekli temizliklerin yapılması için 7 günlük süre tanınan tebligat gönderilirken, Çevre Kanunu’nun ilgili maddesi gereği arazisini verilen süre içinde temizlemeyenler hakkında cezai yaptırım uygulanıyor.



"İlçemize hep birlikte sahip çıkıyoruz"

Efeler halkını ve ilçenin doğasını korumak için çalıştıklarını söyleyen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Son zamanlarda ülkemizde meydana gelen yangınlar hepimizin canını yaktı. Maddi ve manevi birçok yönden hasar aldığımız bir facia yaşadık. Efeler Belediyesi olarak bu tür acı veren olayların ilçemizde yaşanmaması için tedbirler alıyoruz. Boş arsalardaki kurumuş otlar, çalı çırpılar, sıcak havanın tetiklemesiyle yangın riski oluşturuyor. Bunun önüne geçmek için ekiplerimiz ilçe genelinde bu tür arazileri kontrol ederek gereken işlemleri yerine getiriyor. Belediyemize gelen ihbar sayısına bakınca Efeler halkının da bu konuda gerekli hassasiyete sahip olduğunu görüyoruz. Risk oluşturabilecek arazileri birimlerimize bildiriyorlar, böylece ilçemize hep birlikte sahip çıkıyoruz” dedi.

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