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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başak Koleji küresel iklim değişikliğine dikkat çekecek

İHA

Başak Koleji küresel iklim değişikliğine dikkat çekecek

Başak Koleji Anadolu Lisesi bu yıl içerisinde gerçekleştireceği faaliyetler ile küresel iklim değişikliğine dikkat çekmeye çalışacak.
Başak Koleji eğitim sektörü yanında gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile de adından söz ettiriyor. İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan küresel iklim değişikliği ve habitat yıkımı nedeniyle dünyanın her geçen gün farklı bir krizle yüz yüze kalmasının önüne geçilebilmesi ve bu konuya dikkat çekmek isteyen Başak Koleji bu yıl farklı bir çalışma gerçekleştirecek.
Konuyla ilgili açıklamalarıyla hassasiyetin artması gerektiğini söyleyen Başak Koleji Anadolu Lisesi Biyoloji Bölüm Başkanı Nazan Acar, “Bizler Başak Koleji Anadolu Lisesi Biyoloji öğretmenleri olarak sene içerisinde öğrencilerimizle birlikte her zaman olduğundan çok daha fazla çalışacağız. Bu bağlamda öğrencilerimizle yapacağımız çalışmalar adına yaptığımız toplantılarda belirli çalışma alanlarını kapsayan faaliyet planımızı düzenledik. Tarım ürünlerinin etkili kullanımı adına farkındalık oluşturmak için tohum biriktirme ve ağaç dikme çalışmaları, geç kalmadan su tüketimi adına farkındalık oluşturmak için su ayak izi projesi, sosyal gönüllülük projeleri kapsamında WWF, TEMA gibi kuruluşların yardım kampanyasına destek olmak, ekolojik denge konusundaki duyarlılığı arttırmak adına arıların ekosistemdeki önemi ve arı yetiştiriciliği bilgilendirme platformları yapacağımız çalışmalar arasındadır. Ne yapabiliriz sorusunun cevabı hiçbirimize çok uzak değil. Hemen yanımızda duran cep telefonundan bu konuyla ilgili cevapları bulmak kolay ancak esas olan uygulamak. Kaybettiklerimiz çok fazla ve daha fazlasına izin vermemek için ne gerekiyorsa yapmak şart” diyerek bireysel ve topluluk halinde tüm toplumlarda iklim krizini önlemeye yönelik yapılabileceklere dikkat çekti.

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