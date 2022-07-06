Efeler 09 SFK'da yeni sezon planı belli oldu

202223 Futbol Sezonu’nda TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele edecek olan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü’nün, yeni sezon çalışmalarının planlaması belli oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele edecek olan Efeler 09 SFK, dış transferlerine devam ederken, yeni sezon çalışmalarının planlaması da belli oldu. Yeni sezon planlarını tamamlayan Yeşil Beyazlı ekip, Teknik Direktör Cemil Aktaş ve yönetiminin planlaması doğrultusunda, 14 Temmuz Perşembe günü Aydın’da top başı yapacak.
Daha sonra 25 Temmuz Pazartesi günü Afyon’da kampa girecek olan kulüp, 10 günlük kamp programında en az 4 hazırlık maçı yapmayı planlıyor. Öte yandan transfer çalışmaları çerçevesinde futbolcularla görüşmelerine devam kulüp transfer komitesi, önümüzdeki günlerde de yeni transferleri kamuoyuyla paylaşacağı öğrenildi.
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