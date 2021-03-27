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AYEDAŞ BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi sorgula: 27 Mart elektrik kesintisi İstanbul

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar 27 Mart Cumartesi günü İstanbul'da yaşanan planlı elektrik kesintisi duyurularını araştırıyor. İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında meydana gelecek elektrik kesintileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından duyuruldu. İşte 27 Mart 2021 son dakika İstanbul elektrik kesintisi duyuruları: AYEDAŞ, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

AYEDAŞ BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi sorgula: 27 Mart elektrik kesintisi İstanbul

İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? sorusunun cevabı araştırılıyor. İstanbullular, 27 Mart 2021 tarihinde arıza ve bakım sebebiyle elektrik kesintisi yaşanacak olan ilçeleri ve mahalleleri araştırıyor. İşte İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası elektrik kesintileri... İstanbul'da 27 Mart elektrik kesintisi olan ilçeler ne? BEDAŞ, AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgula...

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ'ın, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

27 MART 2021 ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

İstanbul Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

27 MART 2021 AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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