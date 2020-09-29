Ayet-el Kürsi; Bakara suresinin 255. Ayet-i Kerimesidir. Bakara suresi içerisinde bulunan bir sure olan Ayet-el Kürsi; Tevhid ilmiyle alakalı en büyük Ayet-i Kerimedir. Çok derin anlamlar taşır. Ayet-el Kürsi'nin ne olduğunu, faydalarını ve Arapça Türkçe okunuşlarını merak edenler ilgiyle araştırmalarını sürdürüyor.

Ayet-el Kürsi’nin Faydaları Nelerdir?

Ayet- el kürsi okunan eve şeytan giremez. O evde büyü tutmaz.

Devamlı olarak ayet- el kürsi okumaya devam eden kişi hem dünyada hem ahirette büyük makamlara erişir.

Ayet- el kürsi nimetler 313 defa okuyup ve her okuyuşta hu diye üfürülürse o nimet bereketlenir. 313 ayet- el kürsinin hatim adedidir.

Ayet- el kürsi okumayı adet edinen kimsenin geçmişte işlemiş olduğu günahlar bağışlanır. Hazreti Allah o kişiye hayır kapılarını açar.

Bir kişi 7 defa okuyup birincide sağına ikincide soluna üçüncüde önüne dördüncüde arkasına beşincide yukarı altıncıda aşağı ve yedincide içine hu diye üflerse ve son olarak etrafını çevreleyecek şekilde üflerse melekler onu çevreler ve o gün içinde o kimseye bela isabet etmez.

Ayet- el kürsi her namazdan sonra okunmalıdır. Bunu okuyan kişiye cennetin sekiz kapısı açılır ve dilediği kapıdan cennete girer.

Cenabı hak sevdiği bir kuluna namazdan sonra ayet- el kürsi okumayı unutturmaz. Kabir ehli için okunursa cenabı hak ayet-el kürsinin fazileti hürmetine o kabir ehlinin kabrini genişletir ve makamını yükseltir. Okuyan kişiye de sevap yazılır.

Gece yatmadan önce okunursa kişi kendini ve ailesini güven içine almış olur. Sıkıntılı zamanlarda okunursa Allah’ın izni ile sıkıntı geçer.

Ayet-el Kürsi okunan eve şeytan giremez. Büyücü sokulamaz. Ayet-el Kürsi okumaya devam eden kişi hem dünyada hem de ahirette yüce makamlara ulaşır. Günahlardan sakınmaya başlar. Huzura erer. Mevki ve makamı artar.

Ayet-el Kürsi; durak yerlerinin sayısınca 17 kelimeleri sayısınca 50 harfleri sayısınca 170 resuller ve ashabı kiram sayısınca 313 defa okuyan kişinin her arzusu yerine gelir. Cesareti artar. Halk arasında sevgi saygısı ve itibarı çoğalır. İstediği makama ulaşır. Hiç kimse ona zarar veremez. Peygamber Efendimiz in S.A.V. isimleri sayısınca 201 defa okursa dünya ve ahiretle ilgili istekleri geri çevrilmez.

Ayet- l Kürsi; yemek buğday pirinç arpa gibi şeylere 313 defa okunarak her okunuşta o şeye üflenirse bereketi artar o şeyde bereketlilik olur.

Ayet-el Kürsiyi her gün okumayı adet haline getiren kişinin Allah geçmiş günahlarını bağışlar. Okuyan hem tevhid hem de tilaveti yerine getirmiş olur. Bu da üstün bir zikir olur.

Ayet-el Kürside 34 ilahi isim vardır. 17 açık olarak 17 de kapalı olarak. Aynı zamanda 17 mim harfi 17 de vav harfi vardır. Allah’ın en büyük ismi Ayet-el Kürside mevcuttur. Bu yüzden Ayet-el Kürsi ile dua edilirse kabul görür.

Ayet-el Kürsiyi bir hacet ve arzunun olması için okumak o işin olmasına vesiledir. Bu ayeti okumaya devam eden devamı nispetinde fayda görür.

Bu ayeti okumaya ancak peygamberler, sıddıklar ve şehitler devam eder. Kişi okumaya devam ederse ahlakı şehit ve sıddıkların ahlakına ulaşır.

Ayet-el Kürsiyi okumaya devam eden kişiye; Allah hayırlı ve faydalı kapılar açar. İlim öğretir. Gizli bilgileri ve tedavi etme yollarını öğretir. Hem zahiri

hem de batıni ilim nasip eder.