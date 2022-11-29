32 yaşındaki futbolcu son olarak, "Fenerbahçe taraftarı için ne söylemek istersin?" sorusuna, "Türkiye'de ve Fenerbahçe'de çok güzel zaman geçirdim. Onları da çok özlüyorum. Ligde kendilerine çok başarılar diliyorum" şeklinde cevap verdi.