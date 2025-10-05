Ayhancan Güven, 2025 DTM'de şampiyon oldu!

Ayhancan Güven, 2025 Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nın (DTM) sezon finalinde yarıştı.

Manthey EMA takımı pilotu Ayhancan, Baden-Württemberg eyaletindeki Hockenheim'da bulunan pistte, şampiyonluk için mücadele etti.

Temsilcimiz Ayhancan Güven, DTM Hockenheimring 2. sıralama seansını 2. sırada tamamladı ve final yarışı öncesi avantaj elde etti.

Milli pilot 2022'de DTM organizasyonda testlere başlamış ve 2023 sezonundan itibarense tam zamanlı olarak organizasyonda yer almıştı.

Ayhancan sezon genelinde 192 puan topladı ve 5 galibiyet aldı. Bu sonuçla DTM'de şampiyonluğa ulaşan ilk Türk olmayı başardı.

Sezonun final yarışında ise zafere ulaşan milli pilot, sezonun son haftasına liderden 15 puan geride girdiği organizasyonda 2025 yılının şampiyonu oldu.

DTM NEDİR?

DTM; Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası, Almanya merkezli, touring araçlarının yarıştığı bir seri. Sekiz hafta sonunda, ikişer yarıştan toplam 16 yarışın yapıldığı organizasyonda Zandvoort ve Red Bull Ring dışındaki pistler Almanya'da bulunuyor.

1984 yılından itibaren Deutsche Tourenwagen Meisterschaft adıyla düzenlenen organizasyon, 1997 ve 1999 yılları arasında düzenlenmezken, 2000 yılından bu yana ise Deutsche Tourenwagen Masters adıyla anılıyor.