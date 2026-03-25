AYM: 10 partinin hesapları kanuna uygun

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 10 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Yurt Partisi, Milli Parti, Millet Partisi, Sosyalist Emekçiler Partisi, Merkez Parti, Liberal Demokrat Parti, Hür Dava Partisi, Ebedi Nizam Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve Demokratik Bölgeler Partisinin 2021 yılına ait mali denetimleri gerçekleştirildi.

Yüksek Mahkeme, söz konusu partilerin anılan dönemlere ait kesin hesaplarının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.

