Ayşe hemşire ile arkadaşı motosiklet kazası kurbanı
Antalya'nın Aksu ilçesinde refüjdeki bariyere çarpıp, sürüklenen motosikletin sürücüsü Mehmet Bidar ile arkasında oturan hemşire Ayşe Gülizar Durmaz hayatını kaybetti.
Aksu ilçesinde Mehmet Bidar'ın (22) kullandığı motosiklet, Kral Yolu Kundu-Expo yönünde kontrolden çıkarak refüjdeki bariyere çarptı.
Bidar ve arkasında oturan Ayşe Gülizar Durmaz (26), çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi.
Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Mehmet Bidar ve hemşire olduğu öğrenilen Ayşe Gülizar Durmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Ölüm haberini alıp, morg önüne gelen Bidar ve Durmaz'ın yakınları arasında gerginlik çıktı. Gerginlik, çevredekilerin araya girmesi ile engellendi.
İşlemler sonrası Mehmet Bidar ve Ayşe Gülizar Durmaz'ın cansız bedenleri yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere götürüldü.