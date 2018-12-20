Şarkıcı Ayşe Mine, '2. Sayfa' programında çarpıcı itiraflarda bulundu. Ayşe Mine, 14 yaşında tanışıp 17 yaşında evlendiği eşinden günde 5 öğün dayak yediğini belirtti. Mine ''Bana şaşı ve şehla diyorlar fakat ben başıma aldığım darbelerden dolayı böyle oldum'' ifadelerini kullandı.

''BOŞANDIKTAN SONRA BENİM HABERİM OLDU''

Şarkıcı, eşinin kendisine bir gün kağıt imzalattığını ve ilerleyen zamanlarda bir avukatın kendisini arayarak eşinden boşandığını söyledi. Ayşe Mine ''Benim hiçbir şeyden haberim yok, fakat iyi ki boşanmışım yoksa şu an hayatta olamazdım'' ifadelerini kullandı.

AYŞE MİNE KİMDİR?

30 Ocak 1961'de İstanbul'da doğdu. Müziğe 13 yaşındayken Radife Erten’den ders alarak başladı. "Erkek Milleti" isimli plağı ile Altın Long Play Ödülü'nü kazandı. Muzaffer Birtan, İsmail Akdeniz ve Özcan Korkut’tan ders alan sanatçı, bir süre Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde yer aldı.

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