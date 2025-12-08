Ayşe'den yürek yakan haber geldi!
Karaman'da, kullandığı motosikletin servis minibüsü ile çarpışması sonucu ağır yaralanan 23 yaşındaki Ayşe Ünal, 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Genç kadının cenazesinin memleketi Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Nuru Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi
Karaman'da kaza, 2 gün önce sabah saatlerinde Yunuskent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cezmi B. (55) idaresindeki servis minibüsü, Ayşe Ünal (23) yönetimindeki motosikletle kavşakta çarpıştı.
ÇARPIŞMANIN ŞİDDETİYLE SAVRULDU
İHA'daki habere göre çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet önce kaldırımdaki beton dubaya, ardından trafik levhasına çarparak durabildi.
2 GÜN HAYATA TUTUNABİLDİ
Motosikletin parçalandığı kazada sürücü Ayşe Ünal, ağır yaralandı. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alına Ayşe Ünal, tüm müdahalesine rağmen 2 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.
MERSİN'DE TOPRAĞA VERİLECEK
Otopsi işlemleri tamamlanarak yakınlarına teslim edilen genç kadının cenazesi memleketi Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Nuru Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.