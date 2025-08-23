Habertürk
        Aysel Önder'den dünya rekoru!

        Aysel Önder’den dünya rekoru!

        TAF U23 Türkiye Şampiyonası'nda özel sporcu Aysal Önder, dünya rekoru kırdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2025 - 21:06 Güncelleme: 23.08.2025 - 21:06
        Aysel Önder'den dünya rekoru!
        İzmir’de düzenlenen IPC onaylı TAF U23 Türkiye Şampiyonası’nda piste çıkan milli sporcu Aysel Önder, 400 metre finalinde tarihi bir başarıya imza attı. Önder, 54.80’lik derecesiyle dünya rekorunu kırarak adını altın harflerle yazdırdı. Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda elde ettiği 54.96’lık eski dünya rekorunu geliştiren milli atlet, böylece yeni derecesiyle IPC genel sıralamasında liderliğe yükseldi.

        Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Önder’in başarısından duyduğu gururu şu sözlerle dile getirdi:

        "Milli sporcumuz Aysel Önder, Türk bayrağını bir kez daha gururla dalgalandırarak tarih yazdı. Elde ettiği bu dünya rekoru, azmin, disiplinin ve inancın en büyük göstergesidir. Sporcumuzun değerli antrenörü Damla Tan’ı da yürekten tebrik ediyorum. Bugün kırılan bu rekor, 23 Eylül-6 Ekim 2025 tarihleri arasında Hindistan Yenidelhi’de yapılacak IPC Para Atletizm Dünya Şampiyonası öncesi daha büyük zaferlerinin habercisidir; biz de bu yolculukta sporcumuzun en güçlü destekçisi olmaya devam edeceğiz."

