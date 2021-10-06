Ayta Sözeri: Öğretilmiş güzelliğe karşıyım!

"Öğretilmiş güzelliğe karşıyım!" 0:00 / 0:00

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Sanatçı Ayta Sözeri, geçtiğimiz akşam Uniq Açıkhava'da sahne aldı. Mürdüm rengi, dantel işlemeli kıyafetiyle konsere başlayan Sözeri, sahneden dinleyicilere "Öğretilmiş güzelliğe karşıyım. 90-60-90 da nedir?" sözleriyle seslendi. Repertuarında Türk müziğine iz bırakmış usta isimlerin şarkılarına yer veren Ayta Sözeri, geceye danslarıyla da renk kattı.

Sahnenin ikinci yarısına siyah beyaz elbisesiyle çıkan Sözeri, "İkimiz bir fidanın şarkısını babam için repertuvara ekledim. Provalarda çok canım yandı ama yine de koydum okudum." dedi. Sahnede iki saat kalan Sözeri, şarkıyı gözyaşları içinde tamamladı.

Bkm Yaz Etkinlikleri 7 Ekim Perşembe akşamı Zeynep Bastık – Akustik konseri ile devam edecek.

BKM Yaz Etkinlikleri Takvimi:

07 Ekim Zaynep Bastık

08 Ekim Yalın

15 Ekim Gazapizm

16 Ekim Oktoberfest