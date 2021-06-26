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HaberlerMagazinAyta Sözeri: Aşıyla vücudu, müzikle ruhu temizlememiz lazım - Magazin haberleri
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Ayta Sözeri: Aşıyla vücudu, müzikle ruhu temizlememiz lazım

Cihangir'de objektiflere takılan şarkıcı Ayta Sözeri, 1 Temmuz itibariyle kısıtlamaların kalkmasıyla ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Sözeri, "Çok sevinçliyim... Aşıyla vücudu, müzikle ruhu beslememiz lazım. Hem aşı olsunlar hem de müzik dinlesinler. Ben aşı oldum, ikinciyi bekliyorum" dedi

Ayta Sözeri: Aşıyla vücudu, müzikle ruhu temizlememiz lazım - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Ayta Sözer, dün akşam Cihangir'de görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sözeri, 1 Temmuz itibariyle kısıtlamaların kalkması ve yeni normalleşme hakkında konuştu.

Ayta Sözeri, "Çok sevinçliyim... İçim içime sığmıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, müzik konusunda açıklama yaptıktan sonra çok mutlu oldum. Artık şarkı söyleyebileceğim. 2 Temmuz'da ilk konserimi yapacağım. Şarkı söylerken bazı şeyleri unutabileceğimi düşünüyorum... Şarkı söylemek ve dinlemek kimseye zarar vermez. Aşıyla vücudu, müzikle ruhu beslememiz lazım. Hem aşı olsunlar hem de müzik dinlesinler. Ben aşı oldum, ikinciyi bekliyorum" dedi.

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