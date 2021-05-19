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Ayta Sözeri: İşinizi sevmiyorsanız Çağatay ile çalışamazsınız

Önceki gün Cihangir'de objektiflere yansıyan Ayta Sözeri, "Yeşilçam" adlı dizide birlikte rol aldığı Çağatay Ulusoy'un oyunculuğunu anlattı. Sözeri, "Onunla çalışmak çok güzel. Eğer işinizi sevmiyorsanız Çağatay ile çalışamazsınız çünkü en doğrusunu, en güzelini yapmasını seviyor" dedi

Ayta Sözeri: İşinizi sevmiyorsanız Çağatay Ulusoy ile çalışamazsınız - Magazin haberleri
"İşinizi sevmiyorsanız Çağatay ile çalışamazsınız"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Ayta Sözeri, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Elinde kahvesini yudumlayarak dolaşan Sözeri, "Evimde kahvem var, istediğim zaman içerim fakat sorun o değil. Burada maksat esnafın para kazanması" dedi.

Muhabirlerle sohbet eden Ayta Sözeri, "Yeşilçam" adlı dizide birlikte rol aldığı Çağatay Ulusoy'un oyunculuğunu anlattı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sözeri, "Çağatay ile çalışmak çok güzel. Eğer işinizi sevmiyorsanız Çağatay ile çalışamazsınız çünkü en doğrusunu, en güzelini yapmasını seviyor. Bir dans sahnesi var; inanılmaz zevkliydi. O dans sahnesini hoca 'Çok iyiydiniz, bir daha çekmenize gerek yok' demesine rağmen Çağatay, arka arkaya 'Elimizde bulunsun' diyerek çektirdi. Adam 7 gün dans dersi aldı. Hiç bıkmadan, usanmadan her gün... Diyorum ya; işini çok seviyor" ifadelerini kullandı.

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