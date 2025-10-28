Ayvalık - Midilli kaç kilometre? Ayvalık - Midilli arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Ayvalık'ın tarihi taş evlerinin yankısını Midilli'nin Molivos kasabasında duymak, Ege'nin iki yakasının aslında ne kadar "bir" olduğunu anlamaktır. Ayvalık'tan Midilli'ye yapılan feribot yolculuğu, sadece bir ulaşım faaliyeti değil, aynı zamanda ortak bir geçmişe, ortak bir denize ve ortak bir kültüre yapılan bir selam duruşudur. Bu güzergah, mübadelenin izlerini, zeytinyağının birleştirici lezzetini ve Ege insanının sıcakkanlılığını tek bir potada eritir.

AYVALIK - MİDİLLİ KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

Ayvalık ile Yunanistan'ın Midilli (Lesbos) Adası arasındaki mesafe, bir deniz yolculuğu olduğu için iki farklı şekilde ifade edilebilir. Bu durum, Ayvalık - Midilli kaç kilometre sorusunun yanıtını daha net anlamayı sağlar.

Kuş Uçuşu (Direkt) Mesafe: Ayvalık'ın en yakın sahil noktası ile Midilli Adası'nın en yakın noktası arasındaki düz çizgi mesafesi oldukça kısadır. Bu mesafe yaklaşık 28 kilometredir.

Deniz Yolu (Feribot) Mesafesi: Feribotların kullandığı rota, limanların konumuna göre belirlenir. Ayvalık Limanı ile Midilli'nin merkezi olan Mitilini Limanı arasındaki denizcilik mesafesi ise yaklaşık 9 deniz milidir. Bir deniz mili yaklaşık 1.852 metre olduğundan, bu mesafe de yaklaşık 17 kilometreye tekabül eder.

Görüldüğü gibi, Ayvalık - Midilli kaç km sorusunun pratik yanıtı 20 kilometrenin altındadır. Bu durum, iki yakanın birbirine ne kadar yakın olduğunun en somut göstergesidir.

AYVALIK - MİDİLLİ ARASI MESAFE NE KADAR?

İki kara parçası arasında doğrudan bir karayolu bağlantısı olmadığı için, Ayvalık - Midilli arası mesafe ne kadar sorusunun tek yanıtı deniz yoludur. Ulaşım, Ayvalık Gümrük Limanı'ndan kalkan feribotlarla sağlanır. Feribotlar, doğrudan Midilli Adası'nın en büyük şehri ve başkenti olan Mitilini'deki gümrüklü limana yanaşır. Bu yolculuk, Ege Denizi'nin sakin sularında, her iki yakanın da manzarası eşliğinde yapılan son derece keyifli bir deniz seyahatidir. İki ülke arasında seyahat etmenin en pratik, en ekonomik ve tek yolu budur.