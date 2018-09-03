Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Sarı Sanayi Sitesi olarak isimlendirilen 2. Sanayi Sitesi ile Ayvalık Belediyesi’ne ait asfalt şantiyesi arasında bulunan otluk alanda çıkan yangın korku dolu dakikalar yaşattı.

Alınan bilgiye göre; saat 21.00 sıralarında henüz nedeni belirlenemeyen yangında yaklaşık 1 buçuk dönümlük alan küle döndü.

Otluk alanın çevresindeki bazı ağaçların da zarar gördüğü yangında, Sarı Sanayi Sitesi’ndeki iş yerlerine sıçramaması için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipler seferber oldu.

4 arazöz, 1 su tankeri ile hummalı bir müdahale ile gerçekleşen söndürme çalışmaları sırasında yangının bulunduğu bölgede iş yeri olan esnaflar bölgeye koştu.

Şiddetli rüzgarın ters esmesi nedeniyle son anda iş yerlerine sıçramasının önüne geçildiği yangın itfaiye ekipleriyle vatandaşların hummalı çalışmaları sonucunda yaklaşık 1 buçuk saatlik müdahalelerle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

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