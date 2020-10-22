Tedavisi süren Ayyüce Çınar, bir bacağını hastalığı nedeniyle kaybetti fakat o hayata tutunmayı hiçbir zaman bırakmadı. Tabii ki böyle olmalıydı. Aynen öyle de oldu. Fakat bu tür hastalıklarla mücadele etmek bazen yalnızca bir kişinin azmiyle olmuyor. Dayanışma ve birliktelikler, umudu besliyor. Bu da hastalıkla mücadele eden kişi için çok önemli bir şey.

"KANSER DEĞİL, BİZ GÜÇLÜYÜZ!"

Son gelişme ise oldukça sevindirici. En başından beri Ayyüce'yi yalnız bırakmayan Umudum Olur Musun Derneği, Ayyüce Çınar’ın protez ihtiyacını da karşılamış. Dernek Başkanı Erdoğan Uludağ da Instagram hesabından “Ayyüce kardeşimizin sağlığı konusunu soranlar var. Kemoterapi süreci yorucu geçiyor. Dün Umudum olur musun dernek ekibimiz ve Opr. Dr. Mustafa Alpaslan hocamız protez için Mersin’e ölçü almaya gittiler. Ayyüce başaracak, inanıyoruz ve yanındayız.” ifadelerini paylaşmış.

Ben de inanıyorum ki Ayyüce Çınar, yaşama tutunacak ve yaşam da onun ellerinden tutacak. Ayyüce Çınar daha önce “Hastalık türlerimiz Neslican Tay ile benziyor. Ben de saçlarımı kaybettim ama kanser değil, biz güçlüyüz. Kaşlarımız, saçlarımız değil biz güzeliz" demişti. Evet, önemli olan da bu. Yaşamak ama hep birlikte...