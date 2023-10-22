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        Haberler Gündem Az önce deprem mi oldu? Deprem son dakika: 22 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Malatya ve Ege'de deprem! 22 Ekim Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika depremler listesi hakkında araştırmalar yurt genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Edinilen bilgiye göre, Malatya ve Ege'de peş peşe depremler meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından veriler güncelleniyor. İşte 22 Ekim 2023 Pazar günü yaşanan depremler ve son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2023 - 19:25 Güncelleme: 22.10.2023 - 19:25
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        Son dakika depremler listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Malatya ve Ege'de meydana gelen depremler ile son dakika depremlerini haberimizde paylaştık. İşte 22 Ekim Pazar son dakika depremleri hakkında bilgiler...

        SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        MALATYA'DA DEPREM

        Malatya'da saat 03.48'de 3.6 büyüklüğünde deprem yaşandı.

        EGE'DE DEPREM

        Ege açıklarında saat 10.04'te 3.0 büyüklüğünde deprem yaşandı.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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