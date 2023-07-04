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Azalan koku duyusu yaşlılarda depresyon riskini artırabilir

Araştırmacılar, azalan koku alma duyusu ile yaşlılarda depresyon gelişme riski arasında ilişki bulunduğunu ortaya koydu

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  • Azalan koku duyusu yaşlılarda depresyon riskini artırabilir

    Newsmax sitesinin haberine göre, araştırmacılar, koku duyusu ile depresyon bağlantısını incelemek için 8 yıl boyunca 2 bin 100'den fazla kişiyi izledi.
  • Azalan koku duyusu yaşlılarda depresyon riskini artırabilir

    Çalışma kapsamında seçilen kişilerin 70 ila 73 yaşlarında ve sağlıklı olduğu belirtildi. Katılımcılar, her yıl yüz yüze ve 6 ayda bir telefon görüşmesiyle değerlendirildi.
  • Azalan koku duyusu yaşlılarda depresyon riskini artırabilir

    Araştırma kapsamında yapılan ilk ölçümde, katılımcıların yüzde 48'inin koku alma duyusunun normal ve yüzde 28'inin koku alma duyusunda azalma olduğu, yüzde 24'ünün de önemli ölçüde koku kaybıyla karşılaştığı tespit edildi.
  • Azalan koku duyusu yaşlılarda depresyon riskini artırabilir

    Katılımcıların yaklaşık yüzde 25'inin izleme döneminde önemli depresyon belirtileri geliştirdiği gözlendi. 
  • Azalan koku duyusu yaşlılarda depresyon riskini artırabilir

    Araştırmacılar, azalmış veya önemli ölçüde koku kaybı yaşayanlarda, depresif belirtiler geliştirme riskinin arttığını belirledi.
  • Azalan koku duyusu yaşlılarda depresyon riskini artırabilir

    "ÇALIŞMA, KOKUNUN YAŞLILAR İÇİN BİR UYARI İŞARETİ OLABİLECEĞİNİ GÖSTERİYOR"

     

    Çalışmayı yürüten ekipten Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ve Davranış Bilimleri Doçent Vidya Kamath, yaptığı açıklamada, zayıf bir koku alma duyusunun, ölüm riski dahil Alzheimer ve Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıkların erken uyarı işareti olduğunu defalarca gördüklerini belirtti.
  • Azalan koku duyusu yaşlılarda depresyon riskini artırabilir

    Kamath, yaptıkları çalışmanın, koku alma ile depresyon arasındaki ilişkiye ve bu bağlantıyı etkileyebilecek faktörlere odaklandığını kaydetti.
  • Azalan koku duyusu yaşlılarda depresyon riskini artırabilir

     

     

    Koku alma duyusunu kaybetmenin, zehirli gaz algılamak ve yemekten keyif almak gibi sağlığımızın ve davranışlarımızın birçok yönünü etkilediğini vurgulayan Kamath, "Koku, çevremizdeki dünyayla ilişki kurmanın önemli bir yoludur. 
  • Azalan koku duyusu yaşlılarda depresyon riskini artırabilir

    Bu çalışma, kokunun yaşlılar için bir uyarı işareti olabileceğini gösteriyor" ifadesini kullandı.
  • Azalan koku duyusu yaşlılarda depresyon riskini artırabilir

    Araştırma, "The Journals of Gerontology" dergisinde yayımlandı.

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