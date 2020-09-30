Azerbaycan, Ermenistan'ın kayıp verdiği anların görüntüsünü paylaştı

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, "Ermenistan 1. Ordu Komutanlığına bağlı 10. Muhrip Tümeni 7. Muhrip Alayının 2. taburuna vurulan ağır darbenin ardından onlara yardıma giden Ermeni güçler, Azerbaycan ordusunun nokta atışı ile vuruldu." ifadesi kullanıldı.Bakanlık, Ermeni askerlerin vurulma anının havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- İddaa
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Yazarlar
- Video
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR