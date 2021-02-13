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Tam isabetle tamamlandı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB),Kars'ta 1 Şubat'ta başlayan, 'Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını açıkladı

AZERBAYCAN İLE TATBİKAT! Son dakika... Tam isabetle tamamlandı!
Dosta güven verip düşmana korku saldılar!
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DHA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB),Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kars'ta gerçekleştirilen 'Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nın dün tamamlandığı belirtildi.

DHA'da yer alan habere göre açıklamada, "Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü 11 Şubat Perşembe günü Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal’ın katılımıyla icra edildi.

Bu yıl ilk kez Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ile müşterek icra ettiğimiz tatbikatta, Kara ve Hava unsurlarımız belirlenen hedefleri tam isabetle imha etti.

Yerli ve millî silah teknolojimizin de kullanıldığı tatbikatta, Mehmetçiklerimizin kabiliyetleri göz doldurdu" denildi.

Türkiye ve Azerbaycan askerinin tatbikatta verdiği görüntüler büyüledi.

Tatbikatta belirlenen hedeflerin tamamı hatasız imha edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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