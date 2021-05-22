Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Gianni de Biasi tarafından belirlenen 29 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Emil Balayev (Karabağ),Aydın Bayramov, Mehdi Cennetov (Sumgayıt)

Savunma: Maksim Medvedev, Kara Karayev, Rahil Mammadov, Badavi Hüseynov, Abbas Hüseynov (Karabağ),Anton Krivotsyuk (Neftçi),Şahriyar Aliyev, Azer Salahlı (Keşla),Temkin Helilzade (Sabah),Hojjat Haghverdi, Elvin Badalov (Sumgayıt)

Orta saha: Elvin Cafarguliyev, İsmail İbrahimli, Tural Bayramov (Karabağ),Sertan Taşkın (Zira),Murad Khachayev, Rahim Sadıkov, Vugar Mustafayev (Sumgayıt),Anatoli Nuriyev (Minay-Ukrayna),Aleksey İsayev (Sabah),Emin Mahmudov (Neftçi),Elvin Camalov (Zira)

Forvet: Namık Alaskarov (Neftçi),Ali Ghorbani (Sumgayıt),Ramil Şeydayev (Sabah),Rüstem Ahmedzade (Minay-Ukrayna)