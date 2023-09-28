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        Haberler Dünya Azerbaycan Milli Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı Milletvekili Ganire Paşayeva hayatını kaybetti - Gündem haberi

        Azerbaycan Milli Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı Milletvekili Ganire Paşayeva hayatını kaybetti

        Azerbaycan Milli Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı Milletvekili Ganire Paşayeva kaynağı bilinmeyen hipotonik durum tanısı ile 24 Eylül'de başkent Bakü'de yoğun bakımda tedavi altında iken yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 21:51 Güncelleme: 28.09.2023 - 21:58
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        Ganire Paşayeva yaşamını yitirdi
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        Azerbaycan Milli Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı Milletvekili Ganire Paşayeva hayatını kaybetti.

        Kaynağı bilinmeyen hipotonik durum tanısı ile 24 Eylül'de başkent Bakü'de hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınan Paşayeva, yaşamını yitirdi.

        Ganire Paşayeva 24 Mart 1975'te Azerbaycan'ın Tovuz şehrinde doğdu.

        Azerbaycan Tıp Üniversitesi Pediatri Bölümü ile Bakü Devlet Üniversitesi Uluslararası Hukuk Bölümü'nden mezun olan Paşayeva, 1998'de televizyonculuğa başladı.

        Paşayeva, 2005'te Haydar Aliyev Fonu'nun Halkla İlişkiler Departmanının başına geçti.

        Kısa bir süre sonra 6 Kasım 2005'te yapılan parlamento seçiminde Tovuz Milletvekili seçilen Paşayeva, mecliste farklı görevlerde bulundu.

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        "TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ OLMASI TÜRK DÜNYASININ GÜÇLÜ OLMASIDIR" DİYORDU

        Paşayeva, son olarak Milli Meclisin Kültür Komisyonu başkanlığını da yürütüyordu.

        Paşayeva, Türkiye'de sayısız etkinliklere katıldı.

        Türk dünyası üzerine çok sayıda yazı ve konuşmaları bulunan Paşayeva, "Türkiye'nin güçlü olmasının Türk dünyasının güçlü olması" anlamına geldiğini savunuyordu.

        Bekar olan Paşayeva İngilizce ve Rusça biliyordu.

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        #ganire paşayeva
        #Azerbaycan
        #haberler
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